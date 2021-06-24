Все законно: призывникам объяснили, на каком основании их удерживают в пунктах сбора

Призывников могут содержать в пунктах сбора по нескольку дней, однако это не является ограничением свободы.

Такое мнение выразил военный комиссар киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Клявлин на пресс-конференции.

По его словам, с начала 2021 года не было зафиксировано ни единой жалобы на незаконное удержание под стражей, однако в прошлые годы такие преценденты случались.

При этом в судах было установлено, что военкоматы действовали в рамках законодательства и не ограничивали свободу призывников.

— Из районной призывной комиссии гражданин, призванный на военную службу, отправляется на сборный пункт, где проходит медкомиссию. Там его изучают представители воинских частей, прибывших для отбора. Таким образом призывники могут находиться на сборном пункте 2-3 дня, пока не будет сформирована команда, — сказал Клявлин.

Он также отметил, что во время прошлой призывной кампании трое украинцев подали в суд на военкомат, однако, как только служители Фемиды признали их претензии беспочвенными – сбежали из здания суда.

На них заведено уголовное дело по факту самовольного ухода из воинской части, по данному факту продолжается досудебное расследование.

В свою очередь начальник сектора комплектования киевского военкомата Алексей Юрчук напомнил, что граждане, религиозные убеждения которых запрещают им брать в руки оружие могут пройти альтернативную службу.

При этом Юрчук уточнил, что такое право имеют только лица, которые исповедуют ту или иную религию, а пацифизм к этому не относится.

Призыв 2021: что нужно знать

В 2021 году традиционно состоятся весенний и осенний призывы на военную службу.

Весенний призыв проходит с апреля по июнь 2021 года, а осенний — с октября по декабрь 2021.

Подробнее о призывной кампании в Украине читайте в материале Фактов ICTV.