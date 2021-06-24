Все законно: призовникам пояснили, на якій підставі їх утримують в пунктах збору

Призовників можуть утримувати в пунктах збору протягом кількох днів, однак це не є обмеженням свободи.

Таку думку висловив військовий комісар київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Клявлін на прес-конференції.

За його словами, з початку 2021 роки не було зафіксовано жодної скарги на незаконне утримання під вартою, однак в минулі роки такі прецеденти траплялися.

При цьому в судах було встановлено, що військкомати діяли в рамках законодавства і не обмежували свободу призовників.

– З районної призовної комісії громадянин, покликаний на військову службу, відправляється на збірний пункт, де проходить медкомісію. Там його вивчають представники військових частин, які прибули для відбору. Таким чином призовники можуть перебувати на збірному пункті 2-3 дня, поки не буде сформована команда, – сказав Клявлін.

Він також зазначив, що під час минулої призовної кампанії троє українців подали в суд на військкомат, однак, як тільки служителі Феміди визнали їх претензії безпідставними – втекли з будівлі суду.

На них заведено кримінальну справу за фактом самовільного відходу з військової частини, за даним фактом триває досудове розслідування.

У свою чергу начальник сектора комплектування київського військкомату Олексій Юрчук нагадав, що громадяни, релігійні переконання яких забороняють їм брати в руки зброю можуть пройти альтернативну службу.

При цьому Юрчук уточнив, що таке право мають тільки особи, які сповідують ту чи іншу релігію, а пацифізм до цього не ставиться.

Заклик 2021: що потрібно знати

У 2021 року традиційно відбудуться весняний і осінній призови на військову службу.

Весняний призов проходить з квітня по червень 2021 року, а осінній – з жовтня по грудень 2021.

Детальніше про призовної кампанії в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.