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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Митрополит Епифаний возглавляет рейтинг позитивного отношения украинцев к предстоятелям Церквей

Митрополит Епифаний возглавляет рейтинг позитивного отношения украинцев к предстоятелям Церквей

Среди руководителей Церквей Украины больше всего украинцев положительно относятся к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Такие результаты опроса КМИС, проведенные в июне 2021 года.

К Предстоятеля ПЦУ положительно относятся 45% украинцев, нейтрально – 38%, отрицательно – 6%. При этом, по сравнению с июнем 2020 года число тех, кто относится положительно, выросло с 34% в июне 2020 года до 45% в июне 2021.

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Также респондентам опроса было предложено высказать свое мнение относительно главы Объединенной Церкви в воображаемой ситуации объединения православной Церкви Украины и Московского Патриархата в Украине.

В таком случае 34% украинцев хотели бы видеть Блаженнейшего Митрополита Епифания во главе объединенной Церкви, а Митрополита Онуфрия – 15% (в июне 2020 года – 26% против 12%).

Также данные можно рассчитать до тех, кто определился с выбором: 68% выбирают Митрополита Епифания, 30%Митрополита Онуфрия.

Количество верующих ПЦУ выросло на 10%

Большинство православных украинцев – 58% – идентифицируют себя как верующих Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года на 10%.

Согласно опросу подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными.

Источник: ПЦУ

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