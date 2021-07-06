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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Стало известно имя офицера, погибшего на Донбассе

ООС

Майор Богдан Бродовский — в 93-й ОМБр Холодный Яр назвали имя офицера, погибшего 5 июля на Донбассе во время вражеского обстрела.

37-летний военный служил заместителем начальника тыла логистики бригады.

К сожалению, он получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью.

— Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным и близким военного! — сообщает командование бригады.

Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным с большим опытом, служил в ВСУ с 2002 года.

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В 93-ю бригаду пришел еще до начала войны на Востоке Украины, и был тогда начальником продовольственной службы.

Бродовский был спокойным и добрым, любящим отцом. У него осталось четверо детей. Младшему сыну сейчас меньше года.

В зоне ООС на Донбассе 5 июля погиб украинский военнослужащий, еще трое ранены.

Это произошло во время вражеского обстрела позиций ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Раненых военнослужащих эвакуировали в госпиталь.

Фото: УНИАН

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