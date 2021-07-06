Стало відоме ім’я офіцера, загиблого на Донбасі

Майор Богдан Бродовський – у 93-й ОМБр Холодний Яр назвали ім’я офіцера, який загинув 5 липня на Донбасі під час ворожого обстрілу.

37-річний військовий служив заступником начальника тилу логістики бригади.

На жаль, він отримав вибухове поранення, несумісне з життям.

– Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового! – повідомляє командування бригади.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим з великим досвідом, служив у ЗСУ з 2002 року.

У 93-ту бригаду прийшов ще до початку війни на Сході України, і служив тоді начальником продовольчої служби.

Бродовський був спокійним і добрим, люблячим батьком. У нього залишилося четверо дітей. Найменшому синові нині менше року.

У зоні ООС на Донбасі 5 липня загинув український військовослужбовець, ще трьох поранено.

Це сталося під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Поранених військовослужбовців терміново евакуювали до лікувального закладу.