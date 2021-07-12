Велике будівництво Зеленського змінить до невпізнання палац спорту в Дніпрі

У Дніпрі планують відновити видовищно-спортивний палац Метеор на вулиці Макарова, вже оголошений тендер на проведення робіт. Після реконструкції Метеор стане сучасною багатофункціональною ареною міжнародного рівня для проведення різного рівня змагань і заходів.

Роботи планують провести у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Фото проекту поділився Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з проектом, у залі зможуть розміститися 10 тис. осіб. Основна арена матиме можливість трансформуватися для проведення різних змагань.

Голик додав, що проект реконструкції Метеора наочно демонструє, як можна відновлювати подібні комплекси у всій Україні. Комплекс стане багатофункціональною ареною, на якій можна буде проводити змагання з хокею, баскетболу, кібер-спорту, концерти та багато іншого.

— Перший процедурний крок на шляху повернення Метеора в Дніпрі в робочий стан вже зроблено. Оголошено тендер на розробку проектної документації. Впевнений, що в рамках програми президента Велике будівництво Метеор отримає друге, сучасне життя, – написав Голик.

У рамках реконструкції у Метеорі збираються переобладнати внутрішні приміщення, замінити інженерні мережі (водопостачання, каналізацію, системи опалення, вентиляції, електропостачання, утеплити фасад, поміняти вікна, дах).

Крім того, фахівці встановлять пожежну сигналізацію, камери відеоспостереження, систему оповіщення, кондиціонери, систему заморозки льодових арен і сучасні медіа-системи.

За словами Юрія Голика, величезна кількість спортивно-розважальних комплексів у всій країні зараз перебувають у жалюгідному стані.

— Десь такі комплекси не працюють взагалі. Десь працюють, але, потрапляючи всередину них, відчуваєш себе у середині 80-х, – повідомив Голик.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко заявив, що цього року програма розпочала масштабне оновлення спортивної інфраструктури. За рік планується завершити 80 стадіонів та 29 басейнів.