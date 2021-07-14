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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Київ повністю відмовився від паперових талонів у транспорті – як сплатити за проїзд

Київ повністю відмовився від паперових талонів у транспорті – як сплатити за проїзд

Із середи, 14 липня, у Києві остаточно вийдуть з обігу паперові талони на проїзд у громадському транспорті. Здійснити поїздку можна буде лише за допомогою цифрового квитка.

Столиця стане першим містом в Україні, яке відмовиться від паперових квитків.

Щоб скористатися громадським транспортом, необхідно мати транспортну карту або ж QR-квиток.

Де придбати QR-квиток у Києві

  • у додатку Київ Цифровий;
  • на станціях метро;
  • у T-кіосках;
  • у терміналах Easy Pay;
  • у терміналах самообслуговування е-квитка.

Скасування паперових квитків і перехід на цифрові сприятиме покращенню введення обліку пасажирообігу. Влада Києва зможе більш ефективно контролювати громадський транспорт, його завантаженість та кількість.

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Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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