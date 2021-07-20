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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Вступительная кампания 2021: где проверить промежуточные рейтинги

Вступна кампанія

Поступающие, которые в 2021 году участвуют в широком конкурсе на младшего бакалавра, бакалавра и сквозного магистра, а также магистра на основе бакалавра по специальностям Право и Международное право, уже могут посмотреть промежуточные рейтинги.

Для этого нужно зайти на сайт vstup.edebo.gov.ua, выбрать графу Широкий рейтинговый список, образовательный уровень, специальность и так далее.

Каждый абитуриент может увидеть все заявления, поданные на широкий конкурс, а также отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.

Финальный рейтинг опубликуют 22 июля, то есть перед завершением приема заявлений.

Вступительная кампания 2021 стартовала 1 июля. В этом году абитуриенты могут подать до пяти заявлений в любой вуз на бюджет и до 30 заявлений — на контракт.

До 2 августа вузы должны обнародовать списки людей, рекомендованных для обучения за бюджетные средства. Подать документы на бюджет в бумажном формате нужно до 18.00 7 августа. Зачисление пройдет до 12 августа.

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Фото: УЦОЯО

Источник: Минобразования

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