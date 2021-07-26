На Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

Протягом минулої доби, 25 липня, в районі проведення ООС бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів один військовий зазнав осколкових поранень, інший – бойового травмування. Наразі вони перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості.

Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Кримського українські позиції обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Нью-Йорка окупанти чотири рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Причепилівки бойовики тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зі станкових протитанкових гранатометів також зафіксували неподалік Південного.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування.

Джерело: ООС

Фото: ООС