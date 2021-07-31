Скандал в Харькове: женщина устроила спор в самолете

В Харькове одна из пассажирок самолета при посадке на борт устроила скандал. Женщина не хотела надевать защитную маску, которая направлена ​​на сдерживание распространения коронавируса, хотя это было требованием во время перелета.

По данным Telegram-канала Труха Харьков, из-за этого конфликта авиарейс задержали на 30 минут. На борту лайнера находились более сотни пассажиров.

Самолет должен был следовать из Харькова в город Анталия, расположенном на территории Турции. Однако из-за отказа женщины надевать маску экипажу рейса пришлось задержать полет.

В конце концов после долгих споров пассажирка надела защитную маску, однако женщина получила замечание от работников авиакомпании.

Очевидцы происшествия опубликовали видеозапись, на которой можно заметить недовольство других пассажиров, поскольку их вылет сдвинулся с запланированного графика. Они обращались к женщине с просьбой извиниться перед членами экипажа самолета.