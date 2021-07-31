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Юлія Захарченко |

Не хотіла вдягати маску: у Харкові жінка влаштувала скандал у літаку

Самолет, літак

У Харкові одна з пасажирок літака під час посадки на борт влаштувала скандал. Жінка не хотіла вдягати захисну маску, яка спрямована на стримування поширення коронавірусу, хоча це була вимога під час перельоту.

За даними Telegram-каналу Труха Харків, через цей конфлікт авіарейс затримали на 30 хвилин. На борту лайнера перебувала понад сотня пасажирів.

Скандал у Харкові: жінка влаштувала суперечку у літаку

Літак мав прямувати з Харкова до міста Анталія, розташованому на території Туреччини. Проте через відмову жінки вдягати маску екіпажу рейсу довелося затримати політ.

Зрештою після довгих суперечок пасажирка вдягнула захисну маску, однак жінка отримала зауваження від працівників авіакомпанії.

Очевидці події опублікували відеозапис, на якому можна помітити незадоволення інших пасажирів, оскільки їхній виліт відхилився від запланованого графіка. Вони зверталися до жінки з проханням вибачитися перед членами екіпажу літака.

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