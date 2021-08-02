Тимошенко: стартувало Велике будівництво сучасної багатопрофільної лікарні у Краматорську

У Краматорську розпочалися роботи з будівництва надсучасного медичного центру. Нову обласну багатопрофільну лікарню ІІІ рівня зводять у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це заявив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко пояснив, що об’єкт стане повноцінним медмістечком.

– Лікарня у Краматорську стане своєрідним хабом, який поєднає діагностику, медичну допомогу і науку, – зазначив він.

У закладі працюватимуть високоспеціалізовані відділення, багато з яких вперше з’являться у Донецькій області.

Йдеться про відділення кардіохірургії (зокрема дитячої), судинної хірургії, гематології, проктології, торакальної хірургії, урології, політравми. Крім цього, на базі стаціонарних відділень буде розміщено клінічні кафедри Донецького національного медуніверситету.

– Лікуватись у Краматорську зможуть мешканці не тільки Донецької, а й Луганської та Харківської областей. Розрахунок лише для консультативно-діагностичного підрозділу – 600 відвідувань за зміну, – написав Тимошенко.

Він також заявив, що наразі Донецька область – перша в країні за кількістю проектів, які реалізуються в рамках Великого будівництва.

– Міста і села, які обрали лінію України і свободи, сьогодні розвиваються. Дякуємо за цю можливість захисникам України, – додав Тимошенко.

Як раніше повідомив Кирило Тимошенко, з наступного року стартує глобальна реконструкція обласних лікарень. У кожному обласному центрі планується модернізувати по одній дорослій та дитячій лікарні.