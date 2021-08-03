Зеленський підписав закон про перейменування Дня захисника України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким свято День захисника України тепер називатиметься інакше – День захисників і захисниць України.

Відповідний документ Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України №1643-ІХ Зеленський підписав сьогодні, 3 серпня.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування – тобто завтра, 4 серпня. Парламент ухвалив його 14 липня цього року 317 голосами.

За даними Офісу президента, зміна назви сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військових у захисті України. Таким чином належно вшановуватимуть українських воїнів обох статей, оскільки жінки та чоловіки нарівні беруть участь у захисті нашого суверенітету.

За даними Міноборони, близько 1 тис. жінок-військових – це старші офіцери. Водночас статус учасника бойових дій за участь в АТО чи ООС надали майже 10 тис. жінкам, ще понад 150 воїнів відзначили державними нагородами України.

Щорічно з 14 жовтня 2014 року на території нашої країни відзначали День захисника України. Свято заснували указом глави держави.