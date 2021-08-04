Робоча група при Кабміні розглядає можливість запуску накопичувального рівня пенсій з 2023 року за базовою ставкою відрахувань 2% без урахування ЄСВ – по 1% з боку роботодавця та працівника.

Згідно з планом, надалі ставка може збільшитися до 4% – тобто по 2% з обох сторін з 2024 року. За словами голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова, таку модель переходу до накопичувальної пенсії можуть розглядати як початкову.

Він зазначив на засіданні робочої групи, що якщо фондовий ринок України зможе обробляти та давати ефективні інструменти для інвестицій, тоді базову ставку можна збільшити.

Водночас уряд розглядає можливість збільшення розміру відрахувань за бажанням працівника власним коштом. Однак роботодавець одночасно повинен збільшити цей внесок.

За даними Нацкомісії, потенційний обсяг активів під час другого обов’язкового рівня такої системи може скласти щонайменше 27 млрд грн у 2023 році.

Потім показник щорічно збільшуватиметься. У 2020 році – до 83 млрд грн, у 2025 – до понад 142 млрд грн, у 2027 – до майже 267 млрд грн, у 2030 році – до понад 477 млрд грн.

Зараз на території України функціонує 58 недержавних пенсійних фондів за участю майже 887 тис. людей. Активи НПФ – понад 3,7 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко погодився з тим, що перехід на таку систему повинен відбуватися поступово. Мінфін планує запустити її з 2023 року.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що накопичувальні системи для вчителів і військових стануть одним з елементів для переходу на повноцінну систему. Її також планують спочатку запровадити й для соціальних працівників.