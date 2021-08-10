Дрифт на Софійській площі: хто відповість за зіпсовану бруківку

У Києві на Софійській площі в самому центрі міста два автомобілі влаштували дрифт. Вони жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому.

Авто Red Bull, найімовірніше, брали участь в якомусь рекламному промо. Також там була помічена популярна виконавиця Alyona Alyona.

Все б нічого, але в результаті дрифту плита на площі зіпсована слідами від гуми. Щоб відмити чорні кола, знадобиться чимало часу і коштів.

Ба більше, дрифтували автомобілі на огородженій пішохідній зоні.

Дрифт з Alyona Alyona на Софійській площі: хто відповість за зіпсовану бруківку / 5 фотографий

Реакція КМДА

– Міська влада не давала жодних дозволів на організацію і проведення зйомок в історичному центрі столиці на Софійській площі, – зазначили в прес-службі КМДА.

Представники місцевості влади вже звернулися в поліцію, щоб розслідувати інцидент.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов розповів, що компанія хотіла знімати на площі два дні, але отримала від міста відмову.

– Попри це, організатори влаштували цю самодіяльність. В результаті на площі пошкоджено понад дві тисячі кв. м бруківки – традиційної київської клінкерної цегли. Red Bull зробив це нишком, не провівши заходів для убезпечення пішоходів. Люди йшли на роботу, ухиляючись від авто. Наслідки могли бути трагічними, – заявив Усов.

Він переконаний, що з боку компанії це був акт вандалізму.

– Це вандалізм та хамське ставлення до однієї з найцінніших пам’яток України. Уявіть собі дрифт на площі святого Петра у Ватикані або мотокрос біля La Sagrada Familia, – додав заступник голови КМДА.

Що кажуть у поліції

У Нацполіції нині проводять першочергові слідчі дії щодо інциденту у центрі столиці.

– Організатори провели зйомку рекламного ролика із залучанням двох автівок, не отримавши відповідного дозволу місцевої влади та погодження від поліції Києва, – зазначили у прес-службі київської поліції.

Дані щодо інциденту внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Хоча користувачі мережі в Instagram публікували знімки зі зйомки, де видно й огорожу (хоча вона навряд чи допомогла б пішоходу, на якого летів би автомобіль), і групу правоохоронців, які, схоже, стежили за порядком.

Мінкульт обурений – реакція Ткаченка

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко також різко висловився у бік компанії, яка влаштувала дрифт на Софійській площі.

– Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО, – заявив міністр.

Крім того, його обурило неналежне ставлення до культури, безпеки людей та законодавства України.

– Звернувся до Нацполіції та КМДА із проханням про ретельне розслідування. З боку Мінкульту також з’ясовуємо, як це взагалі стало можливим, – наголосив Олександр Ткаченко.

Факти ICTV звернулися за офіційним коментарем до компанії Red Bull. Там зазначили, що зараз готують публічне звернення, яке опублікують згодом.

Рішення ЮНЕСКО щодо Софійського собору

28 липня Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО схвалив і підтвердив правильність рішення Міністерства культури та інформаційної політики щодо визначення меж і режимів буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври.

Кілька років тому постало питання щодо виключення цих двох об’єктів зі списку всесвітньої спадщини саме через забудову буферних зон, але у червні 2013 року ЮНЕСКО відмовився від цієї ідеї.