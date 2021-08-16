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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

З 1 вересня порядок виплати пенсій не зміниться – Мінсоцполітики

пенсія пенсіонери

Українці мають право обирати порядок виплати пенсії – отримувати її на пошті, у банківському відділенні або з доставкою додому. Це передбачено законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

У Мінсоцполітики спростували інформацію про те, що нібито з 1 вересня змінюється порядок пенсійних виплат.

Водночас у відомстві нагадали, що постановою уряду від 26 травня 2021 року №546 внесено зміни, що зберігають існуючий спосіб отримання пенсій та грошової допомоги до 2023 року.

Документ передбачає також проведення конкурсного відбору серед організацій, які з 2023-го будуть надавати послуги з доставки пенсій за місцем проживання одержувачів.

А поки виплати здійснюватимуться тим способом, який вибрав одержувач пенсії – поштою, через банк або прямо додому. До речі, Пенсійний фонд оплачує послуги з доставки пенсії.

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Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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