Отопительный сезон 2021-2022: какой будет цена газа в тарифе на тепло

Все регионы Украины вместе с теплокоммунэнерго сейчас уже готовятся к отопительному сезону, в частности работают над тарифами на тепло, при формировании которых важно учесть фиксированную цену природного газа – 7 420 грн за тысячу кубометров.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

— Сейчас каждый регион с участием представителей теплокоммунэнерго и мэров городов работает над технической подготовкой начала отопительного сезона. Сегодня всем нам важно объединиться и совместными усилиями обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 года, — подчеркнул он.

Министр также напомнил, что полномочия по формированию тарифов на тепло в новом отопительном сезоне были переданы органам местного самоуправления.

В подземных хранилищах накоплено уже более 17,5 млрд кубометров газа, и этого, по словам главы правления НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, достаточно для обеспечения отопительного сезона 2021-2022.

Нафтогаз уже обнародовал новый тариф — Комфортный сезон. Стоимость газа в этом тарифном плане составляет 7,96 грн/куб. м с НДС без доставки.

В то же время в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы заложен рост тарифов на отопление и горячую воду для населения в 2021 году на 33%.

В Киеве уже обнародовали новые тарифы отопление и горячую воду, которые будут действовать с 1 октября 2021 года.