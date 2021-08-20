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Юлія Захарченко |

Музика, барабани та військові: у Києві проходить друга репетиція параду до Дня Незалежності

Музика, барабани та військові: у Києві проходить друга репетиція параду до Дня Незалежності

У центрі Києва сьогодні проходить друга репетиція параду на День Незалежності 2021. У зв’язку з цим багато вулиць столиці перекрили.

Оновлено о 18.30. На репетицію на Хрещатику з нагоди державного свята прямують літаки. Українці помітили авіатехніку зі своїх вікон.


Оновлено о 17.00. Під час репетиції урочистого заходу наші військовослужбовці відпрацьовують ходу. Наразі поки немає військової техніки чи літаків з гелікоптерами, як було під час першої репетиції.

Парад на День Незалежності 2021 – як проходить друга репетиція

Парад на День Незалежності 2021 – як проходить друга репетиція

Перша репетиція урочистого параду відбулася 18 серпня, а третя запланована на 22 серпня. У цей день рух транспорту в центрі Києва буде ускладненим.

День залежності 2021

24 серпня на території нашої країни відзначають державне свято – День Незалежності України 2021. На честь свята в Києві та інших містах відбудуться урочисті заходи.

Серед них – парад на Хрещатику на День Незалежності, святкові концерти (зокрема на НСК Олімпійський, площі Конституції) та інші події. У цей день українці також зможуть взяти участь в конкурсах, побачити тотальну відеоінсталяції Україна з неба.

Урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності заплановані щонайменше до 31 жовтня. Зокрема, виставка Пектораль. Знахідка століття у Музеї історичних коштовностей України у Києві.

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