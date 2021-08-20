В Украине могут ввести уголовную ответственность за поддельные справки о прививках

Минздрав подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекций.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга относительно внедрения электронных Covid-сертификатов.

— Сегодня благодаря электронным инструментам мы сможем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестирования, так и о вакцинации. Вместе с тем не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовило законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней, — подчеркнул министр.

По словам Ляшко, законопроект в ближайшее время будет представлен на заседании Кабинета министров, а затем передан в Верховную Раду.

Признание Covid сертификатов

20 августа вступило в силу решение Еврокомиссии о признании украинского Covid-сертификата в приложении Дія Европейским союзом.

Это означает, что выданные в Украине Covid-сертификаты будут принимать на уровне с европейскими.

Подробнее при признании Covid-сертификатов, читайте в материале Фактов ICTV.