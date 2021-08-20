В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення

МОЗ підготувало законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекцій.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо запровадження електронних Covid-сертифікатів.

– Сьогодні завдяки електронним інструментам ми зможемо побороти будь-які підроблені довідки як про ПЛР-тестування, так і про вакцинацію. Водночас не виключається можливість певного людського фактору.

Тому, щоб запобігти людському фактору, Міністерством охорони здоров’я підготовлений законопроект, який вже пройшов погодження у більшості центральних органів виконавчої влади. Це законопроект про кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, – наголосив міністр.