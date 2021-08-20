Ужас и стыд: в Минкульте отреагировали на снос усадьбы Барбана

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос исторической усадьбы Барбана на Обсерваторной и назвал это ужасом и стыдом.

Ткаченко заявил, что ему стыдно за столичную местную власть, которая не способна сдержать недобросовестных застройщиков.

По словам министра, Минкульт не в состоянии подать апелляцию, поскольку это здание не имеет статуса памятника местного или национального значения.

— Накануне празднования Дня независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодые строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии, — написал Ткаченко.

Вспомнил глава МКИП и о том, что Киевская городская государственная администрация не поддержала законопроект министерства, который направлен на противодействие хаотичной застройке.

— Киев с цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис, — резюмировал Ткаченко.

Снос усадьбы Барбана

20 августа на улице Обсерваторная 6 рано утром неизвестные снесли усадьбу Александра Барбана, построенную еще в 1891 году.

Об этом сообщил активист Олег Симороз и отметил, что снос здания происходил под прикрытием около 30 так называемых титушек.

Подробнее о сносе исторической усадьбы, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Ткаченко