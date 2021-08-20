Жах і сором: у Мінкульті відреагували на знесення садиби Барбана

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби Барбана на Обсерваторній та назвав жахом та соромом.

Ткаченко заявив, що йому соромно за столичну місцеву владу, яка не спроможна стримати недобросовісних забудовників.

За словами міністра, Мінкульт невзмозі подати апеляцію, оскільки ця будівля не має статусу пам’ятки місцевого чи національного значення.

– Напередодні святкування Дня незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі, – написав Ткаченко.

Згадав очільник МКІП і про те, що Київська міська державна адміністрація не підтримала законопроект міністерства, який направлений на протидію хаотичній забудові.

– Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безликий мегаполіс, – резюмував Ткаченко.

Знесення садиби Барбана

20 серпня на вулиці Обсерваторна 6 рано-вранці невідомі знесли садибу Олександра Барбана, побудовану ще у 1891 році.

Про це повідомив активіст Олег Симороз та зазначив, що знесення будівлі відбувалось під прикриттям близько 30 так званих тітушок.

Детальніше про знесення історичної садиби, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Ткаченко