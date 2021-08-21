Огромная честь для Украины: Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за его приезд в Украину накануне Дня Независимости.

По словам главы государства, таким образом Варфоломей оказал честь всем жителям страны.

Президент напомнил, что уже дважды приезжал к Вселенскому Патриарху, а он, в свою очередь, уже в третий раз посещает Украину.

— Именно на 30-летие Независимости. Это знаковое событие, поскольку в этом году также отмечается 30-летие с момента вашего избрания Вселенским Патриархом, — подчеркнул Зеленский на встрече с предстоятелем православной церкви.

Глава государства добавил, что наша страна — уникальный пример мирного сосуществования многих конфессий и религий.

Президент также выразил благодарность за безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Читайте Патриарх Варфоломей провел благодарственный молебен в Михайловском соборе

Зеленский также напомнил Варфоломею о продолжающейся гибридной агрессии Российской Федерации, одним из оружий в которой является религия.

В свою очередь Варфоломей поблагодарил украинского лидера за приглашение и отметил, что счастлив находится в нашей стране, особенно в преддверии 30-й годовщины Независимости Украины.

— Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную дату, — сказал Вселенский Патриарх.

Он также благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Напомним, накануне Вселенский Патриарх прибыл в Украину для участия в празднованиях по случаю 30-й годовщины Независимости.

В аэропорту Борисполь Варфоломея встретил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний с иерархами Православной церкви Украины, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что уже выразил Вселенскому Патриарху благодарность за поддержку, которая предоставляется Украине и ее народу со стороны его Святейшества.