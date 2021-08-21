Велика честь для України: Зеленський зустрівся із Патріархом Варфоломієм

Президент Володимир Зеленський подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за його приїзд до України напередодні Дня Незалежності.

За словами очільника держави, таким чином Варфоломій зробив честь усім жителям країни.

Президент нагадав, що вже двічі приїжджав до Вселенського Патріарха, а він, в свою чергу, вже втретє відвідує Україну.

– Саме на 30-річчя Незалежності. Це знакова подія, оскільки цього року також відзначається 30-річчя з моменту вашого обрання Вселенським Патріархом, – наголосив Зеленський на зустрічі з предстоятелем православної церкви.

Очільник держави додав, що наша країна – унікальний приклад мирного співіснування багатьох конфесій та релігій.

Президент також висловив подяку за беззастережну підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України, а також постійні молитви за мир у нашій країні.

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Зеленський також нагадав Варфоломію про триваючу гібридну агресію Російської Федерації, одним з видів зброї в якій є релігія.

У свою чергу Варфоломій подякував українському лідеру за запрошення і зазначив, що щасливий знаходиться в нашій країні, особливо напередодні 30-ї річниці Незалежності України.

– Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу дату, – сказав Вселенський Патріарх.

Він також благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Нагадаємо, напередодні Вселенський Патріарх прибув до України для участі в святкуваннях з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

В аеропорту Бориспіль Варфоломія зустрів митрополит Київський і всієї України Єпіфаній з ієрархами Православної церкви України, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що вже висловив Вселенському Патріарху вдячність за підтримку, яка надається Україні і її народу з боку його Святості.