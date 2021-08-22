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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Росія – учасник конфлікту: Меркель про війну на Донбасі

Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Російська Федерація є учасником конфлікту на Донбасі.

Про це Меркель сказала на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

– Росія є учасником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сепаратистів, – наголосила канцлер.

Ангела Меркель додала, що хотіла б провести зустріч нормандської четвірки до виборів у Німеччині, на які вона не подавала свою кандидатуру.

За словами канцлера, її слід провести на найвищому рівні, а на зустрічі мають бути присутні Зеленський, Путін та Макрон. Для цього державним діячам треба розробити порядок денний.

Канцлер зазначила, що найімовірніше це прощальний візит в Україну як глави німецької держави. Це стало поясненням Меркель щодо того, чому вона не візьме участь у саміті Кримської платформи.

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Фото: Dreamstime

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