На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин и детей в военных конфликтах

На киевском саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в условиях военных конфликтов во всем мире.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская. Она отметила, что женщины и дети чаще всего становятся жертвами дискриминации, запугивания, сексуального насилия и торговли людьми.

В частности, такие случаи часто фиксируются в Сирии, Ливии, Палестине, Йемене, Эфиопии, Афганистане, Нигерии, а также на Донбассе и в Крыму.

— Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы встать на защиту женщин и детей, в приоритетном порядке предоставлять им необходимую гуманитарную помощь, — заявила первая леди.

Кроме того, Елена Зеленская призвала участников саммита, экспертов, политиков, лидеров мнений во всем мире присоединиться и поддержать движение We can save them (Мы можем их спасти), а также активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей во всех конфликтах и способах оказания им помощи.

В рамках саммита подписали и декларацию с принципами и целями по усилению в мире института первых леди и джентльменов. Она касается международного сотрудничества и содействия решению актуальных гуманитарных проблем и достижению целей устойчивого развития ООН.

Саммит первых леди и джентльменов впервые проводили 23 августа в Киеве по случаю 30-летия независимости Украины. Его инициатором является первая леди Елена Зеленская.

Участники саммита обсудили доступ к медицинским услугам, внедрение программ ментального здоровья, будущее системы образования, обеспечение равных возможностей и преодоление дискриминации.

По словам Елены Зеленской, киевский саммит первых леди и джентльменов должен стать дипломатией мягкой силы.

Источник: Саммит первых леди и джентльменов