На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок і дітей у військових конфліктах

На київському саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей в умовах військових конфліктів у всьому світі.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська. Вона зазначила, що жінки та діти найчастіше стають жертвами дискримінації, залякування, сексуального насильства і торгівлі людьми.

Зокрема, такі випадки часто фіксуються у Сирії, Лівії, Палестині, Ємені, Ефіопії, Афганістані, Нігерії, а також на Донбасі і в Криму.

– Ми закликаємо міжнародні організації, релігійні спільноти, неурядові організації та громадянські ініціативи стати на захист жінок і дітей, у пріоритетному порядку надавати їм необхідну гуманітарну допомогу, – заявила перша леді.

Крім того, Олена Зеленська закликала учасників саміту, експертів, політиків, лідерів думок у всьому світі приєднатися та підтримати рух We can save them (Ми можемо їх врятувати), а також активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у всіх конфліктах та способи надання їм допомоги.

В межах саміту підписали і декларацію з принципами та цілями щодо посилення в світі інституту перших леді та джентльменів. Вона стосується міжнародного співробітництва та сприяння вирішенню актуальних гуманітарних проблем і досягненню цілей сталого розвитку ООН.

Саміт перших леді та джентельменів вперше проводили 23 серпня у Києві з нагоди 30-річчя незалежності України. Його ініціатором є перша леді Олена Зеленська.

Учасники саміту обговорили доступ до медичних послуг, впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

За словами Олени Зеленської, київський саміт перших леді та джентльменів має стати дипломатією м’якої сили.

Джерело: Саміт перших леді та джентельменів