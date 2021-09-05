5 сентября на территории Украины прошел марш, призванный обратить внимание общественности на права животных. Активисты и волонтеры требуют защитить животных от издевательств.

Всеукраинский марш за права животных прошел одновременно в 30 городах Украины. В Киеве более тысячи активистов походкой прошли от парка имени Тараса Шевченко до здания Верховной Рады Украины.

Общественные активисты и жители городов требуют запрет меховых ферм, притравочных станций, тестирования косметики и парфюмерии на животных, цирков с животными, контактных зоопарков и дельфинариев.

— Мы уверены, что гуманность всегда актуальна. Пришел момент изменений для спасения жизней, а не обещаний, — подчеркивают активисты.

Волонтеры также убеждены, что позорную практику фотоуслуг и попрошайничества с животными в Украине нужно полностью искоренять.

Активисты призвали спасти жизнь и привлечь к ответственности людей, которые издеваются над животными. Они отмечают, что нужно остановить массовое убийство бездомных животных в городах Украины.