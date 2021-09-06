Погода в Украине с 7 до 11 сентября будет меняться: сначала области накроют заморозки, а затем — бабье лето. На всей территории страны ожидается без осадков.

Такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в Киеве и области во вторник, 7 сентября, будет спокойная погода без осадков. Дневная температура в столице достигнет отметки +17…+19, а ночная — +4…+6.

А вот в области днем ​​температура будет доходить до +19, а ночью спадать до +6. Также ожидаются на поверхности грунта заморозки — 0…+3.

Согласно прогнозу, погода в Украине 8 и 9 сентября останется стабильной без осадков.

Так, на побережье Черного моря температура в среду днем ​​будет доходить до +12, а ночью спадать до +4…+9.

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем ​​на местных жителей ждет до +22 тела, а ночью будет от +1 до +6 градусов. На поверхности грунтов заморозки — 0…+3. В то же время на Закарпатье будет до +26 тепла.

На Киевщине 8-9 сентября прогнозируется сухая погода. Днем будет от +17 до +24, а ночью — от +4 до +9.

Также осадков не прогнозируют в Украине и 10-11 сентября. Температура днем ​​от +20 до +26, а ночью — от +7 до +13. В то же время на побережье Черного моря предусмотрено до +15 ночью.

На Киевщине также без осадков в эти дни. Температура днем ​​+20…+25, ночью +7…+12.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, со среды, 8 сентября, в Украине станет теплеть.

Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, поэтому в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

Как объясняет Диденко, сейчас в Украине проходит первое бабье лето.

— Оно обычно длится с конца августа до, примерно, 11 сентября, — отмечает синоптик.

По ее словам, эта неделя обещает роскошную погоду, а бабье лето позже обязательно повторит свой перформанс.

Источник: Укринформ, Наталка Диденко