Монастирський сподівається на ухвалення закону про обіг зброї в Україні восени

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сподівається, що Верховній Раді протягом найближчих місяців вдасться ухвалити закон про обіг зброї в Україні.

– У нас немає закону про обіг зброї. А це один з тих базисних нормативних актів, який повинен врегулювати процес видання, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним із співавторів закону і прихильником того, що він необхідний. Думаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді. МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону, – сказав міністр.

Денис Монастирський нагадав, що законопроект передбачає створення реєстру законної зброї, запровадження сервісного порядку купівлі зброї і врегулювання процедури продовження дозволу на мисливську зброю. Водночас очільник МВС додав, що не є прихильником легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні.

Питання обігу вогнепальної зброї в Україні вже давно на порядку денному. Так, у лютому цього року МВС і Нацполіція заявили, що підтримують закон про обіг цивільної вогнепальної зброї, але виступають проти дозволу короткоствольної зброї.

Наразі продаж зброї регулюється виключно наказом МВС. Тому у профільному міністерстві переконані, що закон про дозвіл зброї потрібний, окрім короткоствольної.

На початку березня цього року законопроект про легалізацію короткоствольної зброї №4335 виносили на голосування Верховної Ради. Але тоді за нього проголосували 88 народних депутатів з 226 необхідних.

Автори документу пропонували дозволити тільки купувати та зберігати зброю. Носіння цивільної вогнепальної зброї заборонялося, крім випадків, передбачених законами.

Також передбачалося, що придбати зброю можуть тільки фізичні та юридичні особи. Але вони повинні бути дієздатними, мати громадянство України, не мати медичних протипоказань.

Українці до легалізації зброї ставляться насторожено. Згідно з лютневим соціологічним опитуванням, ініціативу підтримують лише 23% громадян, а проти неї – 75%.