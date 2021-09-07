Власть Кремля беспокоит все, что делает Украину сильнее. А вывод американо-украинских отношений на новый уровень — чего достигли Владимир Зеленский и Джо Байден — безусловно делает нашу страну сильнее.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца 2021 помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для РФ, — добавил министр.

В то же время Кулеба отметил, что в рамках недавней поездки в США американские партнеры говорили, что лучший сигнал России — это рост поддержки Украины со стороны Штатов.

По словам дипломата, власти Кремля все это очень четко считывают. Поэтому раздаются соответствующие заявления, угрозы и шантажи.