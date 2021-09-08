Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект, который урегулирует процедуру оформления прав на землю при покупке недвижимости.

За проект закона №5248 проголосовал 301 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, сейчас существуют пробелы в законодательстве относительно перехода прав на земельный участок при приобретении расположенной на нем недвижимости.

Принятый сегодня законопроект должен решить этот вопрос.

Документ устанавливает обязательность одновременного оформления прав на землю в связи с переходом прав на недвижимость, которая на ней расположена. Для этого статью 120 Земельного кодекса Украины дополнили новой частью.

Речь идет о жилом доме (кроме многоквартирного), других зданиях или сооружениях, объектах незавершенного строительства.

Эта норма будет работать и в обратном порядке: при переходе прав на земельный участок одновременно будут переданы права на расположенную на нем недвижимость.

Если объект недвижимого имущества перейдет в госсобственность, то государство получит и право на земельный участок коммунальной собственности, на котором находится недвижимость (без изменения целевого назначения земли).

Рынок земли в Украине заработал с 1 июля этого года. Пока что приобрести землю могут только физические лица: в частности, украинские фермеры с ограничением не более 100 га в одни руки.

На втором этапе реформы, который стартует с 1 января 2024 года, к рынку земли присоединятся юридические лица, то есть агрокомпании.

За два месяца от старта рынка земли в Украине продали 11,5 тыс. участков. Всего это более 25 тыс. га.