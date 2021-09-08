Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні та в цілому законопроект, який врегульовує процедуру оформлення прав на землю під час купівлі нерухомості.

За проект закону №5248 проголосував 301 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі існують прогалини в законодавстві щодо переходу прав на земельну ділянку у зв’язку з придбанням розташованої на ній нерухомості.

Ухвалений сьогодні законопроект має вирішити це питання.

Документ встановлює обов’язковість одночасного оформлення прав на землю у зв’язку з переходом прав на нерухомість, що на ній розташована. Для цього статтю 120 Земельного кодексу України доповнили новою частиною.

Йдеться про житловий будинок (крім багатоквартирного), інші будівлі чи споруди, об’єкт незавершеного будівництва.

Ця норма працюватиме і у зворотному порядку: під час переходу прав на земельну ділянку одночасно будуть передані права на розташовану на ній нерухомість.

Якщо об’єкт нерухомого майна перейде до держвласності, держава отримає і право на земельну ділянку комунальної власності, на якій розташована нерухомість (без зміни цільового призначення землі).

Ринок землі в Україні запрацював з 1 липня цього року. Поки що придбати землю можуть лише фізичні особи: зокрема, українські фермери з обмеженням не більше 100 га в одні руки.

На другому етапі реформи, який стартує з 1 січня 2024 року, до ринку землі приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії.

За два місяці від старту ринку землі в Україні продали 11,5 тис. ділянок. Загалом це понад 25 тис. га.