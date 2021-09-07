Уже к концу этого года ожидается существенное подорожание жилья в Украине – до 10%.

Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

По его словам, на первичном рынке недвижимости подорожание стоимости жилья может составить 5-10%, тогда как на вторичном – до 7%.

— Рост цен будет иметь более инерционный характер и в основном за счет активности тех покупателей, которые будут покупать жилье сугубо с инвестиционной целью, — пояснил Пита.

Он отметил, что ресурс потенциальных покупателей жилья в Украине почти иссяк. По словам Питы, сейчас только 7-8% граждан в Украине могут приобрести жилье – за наличные средства, через ипотеку или по программам рассрочки.

— Такое ограниченное количество потенциальных покупателей является главным фактором сдерживания роста цен, — заявил эксперт.

Юрий Пита также рассказал, в каких населенных пунктах Украины наблюдается наибольший рост стоимости жилья с начала года. В частности, в таких крупных городах, как Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков квартиры на первичном рынке подорожали на 18-20%. А, например, в Виннице, Ивано-Франковске, Ровно рост стоимости составил до 15%.

Наибольшую заинтересованность потенциальных покупателей вызывает жилье на первичном рынке недвижимости (более 80% всех инвесторов).

— В течение 2021 года более двух третей всех инвестиционных сделок пришлись на одно-, двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв. м, — подчеркнул Пита.

Что касается вторичного рынка, то там наиболее востребованы малогабаритные квартиры площадью до 50 кв. м, расположенные в домах советской застройки и в удачных локациях.

Отметим, что в начале августа Кабинет министров утвердил условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжитло) может предоставлять гражданам ипотечные кредиты и финансовый лизинг. О категориях граждан и условиях получения квартиры или дома в ипотеку либо на условиях лизинга – читайте в нашем материале.