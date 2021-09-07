У Чехії засудили до 20 років позбавлення волі місцевого мешканця, котрий воював на Донбасі на боці проросійських збройних формувань.

Відповідне рішення виніс міський суд Праги.

48-річний Їржі Урбанек (позивний “Бегемот”) отримав 20 років колонії посиленого режиму за участь у терористичному угрупуванні та тероризм.

За даними слідства, Урбанек поїхав до України у 2015 році з метою підтримки проросійських бойовиків так званої ДНР. Він був залучений до операцій окупантів щонайменше до січня 2018 року.

Окрім копання окопів та патрулювання, Урбанек брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових, зокрема біля населених пунктів Мар’їнка, Спартак та Красногорівка.

У вівторок, 7 вересня, прокурор у заключному слові закликав засудити Урбанека до 20 років позбавлення волі. Адвокат наполягав на виправданні чи більш м’якому вироку, висловлюючи сумнів щодо того, що Facebook-профіль Урбанека демонструє чіткі докази його участі в боях на Донбасі.

Однак суд погодився з аргументами сторони обвинувачення. Вирок винесено заочно, оскільки чоловік знаходиться в розшуку та не контактує зі своїм адвокатом.

Матір та брат чеха відмовилися свідчити в суді. Проте вони давали свідчення під час розслідування та підтвердили, що Урбанек був в Україні.

Варто зазначити, що це не перший подібний вирок у Чехії. Так, на початку літа в Празі суд заочно засудив до 20 років ув’язнення 32-річного чеха Мартіна Кантора, який брав участь у війні на Донбасі на боці російських найманців. Його також визнали винним у скоєнні теракту та участі у терористичній організації.

Джерело: Radio Prague International, iDNES.cz

Фото: iDNES.cz