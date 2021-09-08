У чеському місті Пльзень 8 вересня суд засудив до 20 років ув’язнення у колонії суворого режиму чоловіка, який воював на боці незаконних збройних формувань на сході України.

27-річного Лукаша Новачека звинувачують у скоєнні теракту та участі в організованій злочинній групі.

У 2015 році чех приїхав до України і вирушив на підконтрольні бойовикам території, де пройшов “навчання” та отримав зброю.

Лукаш Новачек виконував завдання бойовиків “ЛДНР”, зокрема розвідувальну роботу, патрулювання та бої з українськими військовими.

Зловмисник зізнався суду, що дійсно їздив на територію України та перебував у казармах сепаратистів, але не брав участі в активних бойових діях, бо відмовився.

За словами Новачека, він лише виконував роль цивільного працівника на навчальній базі бойовиків, де працював на кухні та займався певними допоміжними роботами.

На території України громадянин Чехії пробув до січня 2016 року, а потім вирушив до Москви.

Там він подав у посольство документи на паспорт і повернувся додому.

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Доказами у суді стали фотографії, де звинувачуваний позував у військовій формі зі зброєю в руках, а на його телефоні були відео бойових дій.

Окрім цього, правоохоронці знайшли відео, де Новачек давав інтерв’ю російським журналістам про те, чому він тут воює.

Під час суду бойовик намагався довести, що інтерв’ю він дав за гроші, і інформація не відповідає дійсності.

А також запевняв, що позичив зброю для фото та відео, щоб не здаватись дурнем, який поїхав до України чистити картоплю.

За його словами, він заробив за час свого перебування у лавах сепаратистів лише 2 тис. рублів.

Джерело: iRozhlas

Фото: CTK