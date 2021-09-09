Половина украинцев положительно относятся к инициативе Крымская платформа, основанной для консолидации усилий международного сообщества в вопросе деоккупации Крыма.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 сентября 2021 года.

По данным социологов, за последние пять месяцев в полтора раза выросло количество украинцев, проинформированных о Крымской платформе: с 45% в апреле до 66% в сентябре.

Также существенно возросло и количество граждан, которые положительно оценивают эту дипломатическую инициативу: с 38% в апреле до 50% в сентябре.

Еще 36% опрошенных сообщили, что относятся к Крымской платформе нейтрально. И только 6% респондентов заявили о негативном отношении.

Среди граждан, которые хорошо осведомлены о Крымской платформе и ее целях, положительно к ней относятся 77% опрошенных (14% – нейтрально, 9% – отрицательно).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос провели среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не превышает 2%.

Что известно о Крымской платформе?

Крымская платформа была основана как международный консультационный формат для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма в мировую повестку дня.

Учредительный саммит Крымской платформы состоялся 23 августа этого года – в День Государственного Флага Украины. На этом мероприятии главы государств и делегации из Евросоюза и НАТО обсудили возвращение Крыма под украинский контроль.

Всего в саммите приняли участие представители 46 государств и международных организаций.

Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до достижения ключевой цели – деоккупации Крыма.

Каждая страна-участница саммита должна определить своего представителя для сотрудничества с новосозданным офисом Крымской платформы, который находится в Киеве.