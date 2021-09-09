Щорічна індексація пенсій 1 березня – закон пройшов перше читання

Вже з 2022 року в Україні можуть запровадити щорічну індексацію пенсій 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Верховна Рада 9 вересня голосами 317 нардепів підтримала у першому читанні та за основу відповідний законопроект №4668.

Згідно з документом, така індексація торкнеться військових, держслужбовців та інших категорій пенсіонерів на загальних умовах.

Крім того, пропонується призначати достроково пенсії за віком за 1,5 роки до досягнення пенсійного віку людям, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов.

Дострокові пенсії у разі ухвалення закону отримуватимуть матері або батьки тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність.

Законопроект №4668, яким передбачено встановлення щорічної індексації пенсій в Україні 1 березня, Кабмін подав на розгляд парламенту у лютому 2021 року.

Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд прагне закріпити щорічну індексацію так само, як і автоматичне призначення пенсії, без додаткових звернень.