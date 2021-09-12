Шмигаль анонсував дату щорічної індексації пенсій

Індексація пенсій 1 березня кожного року буде проводитися для усіх категорій пенсіонерів.

Новий законопроект, який минулого тижня підтримала Верховна Рада, виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли з механізму індексації виключалися військові та вчені, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

– Паралельно ми працюємо над введенням накопичувальної пенсійної системи, щоб українці нарешті отримували гідні пенсійні виплати, – сказав він.

За словами очільника уряду, за півтора роки пенсії зросли на 25% завдяки комплексним програмам підтримки.

Нагадаємо, в середу, 8 вересня, Шмигаль пообіцяв, що Кабінет міністрів представить на розгляд Верховної Ради проект бюджету на 2022 року вже 15 вересня.

Документ буде ґрунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що дефіцит держбюджету-2022 складе 3,5% ВВП, як і передбачено бюджетною декларацією на найближчі три роки.