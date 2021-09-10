Тарифы на тепло не будут повышаться в этом отопительном сезоне — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в отопительном сезоне 2021-2022 тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут.

Об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов о подготовке к отопительному сезону и тарифной политике.

— Мы не планируем в этом отопительном сезоне повышать тарифы на тепло и горячую воду. Относительно газа для тепла — если брать цену без НДС, та цена, которая сегодня зафиксирована в тарифах теплокоммунэнерго, колеблется в диапазоне от 5 до 6,5 грн за кубометр. А 7,42 грн без НДС — это 6,18 грн. То есть в некоторых ТКЭ будет разница — на 50 копеек меньше, в некоторых — даже лучше той, что заложена в тариф, — объяснил глава правительства.

По его словам, правительство активно работает с мэрами городов, на которых возложена ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду.

— Мы делаем все, чтобы регионам было легче проходить отопительный сезон в части невозложения лишней обузы на плечи потребителей. Мы работаем над тем, чтобы не было роста тарифов на местах, — отметил Шмыгаль.

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Недавно министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все регионы вместе с теплокоммунэнерго работают над тарифами на тепло, при формировании которых важно учесть фиксированную цену природного газа — 7,42 грн за тысячу кубометров.

Нафтогаз уже обнародовал новый тариф — Комфортный сезон. Стоимость газа в этом тарифном плане составляет 7,96 грн/куб. м с НДС без доставки.