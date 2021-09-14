Кількість обстрілів на Донбасі з початку року зростає в геометричній прогресії – СЦКК

Кількість обстрілів на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зростає в геометричній прогресії.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) припинення вогню Олександр Апполонов.

– Я впевнено можу сказати, що протягом останніх п’яти років такого зухвалого застосування засобів вогневого ураження з боку збройних формувань Росії не пам’ятаю. Навіть якщо ми подивимося на минулий рік, липень 2020-го, після укладення угод про режим припинення вогню. До Нового року все було більш-менш. Незаконні збройні формування дотримувалися режиму припинення вогню. Але на початку цього року (травень, червень) обстріли зростають у геометричній прогресії, – зазначив він.

На думку Апполонова, те, що кількість обстрілів зросла, можна пояснити кількома факторами. Одним із них є початок активної фази стратегічних російсько-білоруських навчань Захід-2021 і проведення виборів до Держдуми Росії із залученням цивільного населення Донбасу, яке отримало паспорти РФ.

Ще одним фактором, за словами Апполонова, можна вважати спроби РФ показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни.

Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернет-видань, які діють на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У зоні ООС протягом доби 12 вересня внаслідок обстрілу збройні формування Російської Федерації поранили трьох українських військовослужбовців. Про смерть ще одного бійця в ЗСУ повідомили раніше.

Нині поранені воїни перебувають у лікарні. Медики повідомляють, що стан їхнього здоров’я – задовільний.

Джерело: Телеканал Дом

Фото: ООС