Победители международных ученических олимпиад получат премии в размере 100 тыс. грн — Шкарлет

Победители международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии, проводившихся в этом году, получат премии президента Украины в размере 100 тыс. грн.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Кроме того, участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самыми высокими результатами выплатят стипендии президента в течение года (ежемесячно по 10 тыс. грн).

Соответствующий порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, поддержал Кабинет министров.

Глава Минобразования отметил, что отныне стипендии и премии будут назначаться ежегодно по результатам участия в ВНО и международных олимпиадах.

По мнению Сергея Шкарлета, такое поощрение одаренных детей станет стимулом для продолжения обучения в учреждениях высшего образования Украины и развития интеллектуального потенциала общества в целом.

Согласно проекту госбюджета на 2022 год, ожидается также увеличение размера стипендий студентов высших учебных заведений. С 1 января минимальная стипендия составит 2 тыс. грн, а повышенная для отличников — 2 550 грн.

Планируется повысить стипендии и для учеников учреждений профтехобразования: с 480 грн до 1 250 грн.

Источник: Сергей Шкарлет