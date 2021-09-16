Переможці міжнародних учнівських олімпіад отримають премії у розмірі 100 тис. грн – Шкарлет

Переможці цьогорічних міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії отримають премії президента України у розмірі 100 тис. грн.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Крім того, учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами виплатять стипендії президента протягом року (щомісяця по 10 тис. грн).

Відповідний порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, підтримав Кабінет міністрів.

Очільник Міносвіти зазначив, що відтепер стипендії та премії призначатимуться щороку за результатами участі в ЗНО та міжнародних олімпіадах.

На думку Сергія Шкарлета, таке заохочення обдарованих дітей стане стимулом для продовження навчання в закладах вищої освіти України та розвитку інтелектуального потенціалу суспільства загалом.

Згідно з проектом держбюджету на 2022 рік, очікується також збільшення розміру стипендій студентів вищих навчальних закладів. З 1 січня мінімальна стипендія становитиме 2 тис. грн, а підвищена для відмінників – 2 550 грн.

Планується підвищити стипендії і для учнів закладів профтехосвіти: з 480 грн до 1 250 грн.

Джерело: Сергій Шкарлет