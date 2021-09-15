Із жовтня 2022 року для громадян віком 70–75 років запровадять щомісячні доплати до пенсій. Відповідне рішення сьогодні ухвалить Кабінет міністрів.

Як поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, розмір доплат становитиме до 300 гривень.

– Із 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені додаткові щомісячні доплати в сумі до 300 грн. Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що з жовтня 2021 року пенсіонери віком 75-80 років почнуть отримувати доплати по 400 гривень.

Шмигаль також поінформував, що бюджет Пенсійного фонду у проекті держбюджету на 2022 рік становитиме 531 млрд грн (що на 31 млрд більше за показник 2021 року).

– Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня. Це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям – плюс 2,5 млрд грн, – розповів очільник уряду.

За його словами, передбачено і продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким уже з 2022 року в Україні можуть запровадити щорічну індексацію пенсій 1 березня для всіх категорій пенсіонерів.

Така індексація торкнеться військових, держслужбовців та інших категорій пенсіонерів на загальних умовах.