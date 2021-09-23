Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого 23 вересня скоїли замах.

За даними ЗМІ, Шефір до цього не перебував під державною охороною. Згідно з чинним законодавством України, він не потрапляє до переліку осіб, яким потрібна охорона за посадою.

Водночас жертви замахів можуть перейти під захист Національної поліції або Служби безпеки України, проте в окремих випадках.

Вранці 22 вересня невідомі скоїли замах на Сергія Шефіра – радника президента України Володимира Зеленського. Зловмисники обстріляли автомобіль, в якому він перебував.

Водія Шефіра поранили, йому надали медичну допомогу та прооперували у лікарні. Помічник президента розповів, що вперше опинився у такій ситуації.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Правоохоронці зараз розшукують нападників.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цей інцидент не похитне його команду на шляху до реформ та змін у країні. За його словами, передавати “привіт” пострілами з лісу в автомобіль його друга – це слабкість, проте відповідь буде сильною.