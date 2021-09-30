В Украине тестируют скоростные лодки, полученные от США

В Одессе началось тестирование скоростных лодок, которые передали в рамках американской материально-технической помощи Военно-Морским Силам ВСУ.

Речь идет о 10 лодках длиной около семи метров с жестким корпусом типа RIB от компании Metal Shark. Апробация проводится на территории Военно-морской базы Юг.

В Министерстве обороны Украины отметили, что процесс реактивации будет проходить в два этапа. Во время первого американские военные апробируют лодки, испытают на воде, запустят двигатели, проверят работу всех систем, агрегатов и оборудования, отработают основные элементы движения.

На втором этапе планируется провести обучение личного состава, который закрепят за этими лодками. После отработки начальных элементов, американские военные смогут начать практические тренировки на воде.

Военные моряки должны изучить, как подготовить, транспортировать, управлять и пользоваться лодками на воде. В случае необходимости военные должны знать, как обслужить или отремонтировать судна.

После этого катера передадут в военные части и учреждения Военно-морских сил Украины. В Минобороны отметили, что первыми лодки получат Институт ВМС Национального университета Одесская морская академия и Учебный центр ВМС ВС Украины.

7M RIB — многоцелевые лодки для работы на мелководье, в которых другие водные транспортные средства недоступны. Они имеют стеклопластиковый корпус, обшитый надувной системой. Это позволит использовать судно при любых погодных условиях.