В Україні тестують швидкісні човни, отримані від США

В Одесі розпочалося тестування швидкісних човнів, які передали у межах американської матеріально-технічної допомоги Військово-Морським Силам ЗСУ.

Йдеться про 10 човнів довжиною близько семи метрів з жорстким корпусом типу RIB від компанії Metal Shark. Апробація проводиться на території Військово-морської бази Південь.

У Міністерстві оборони України зазначили, що процес реактивації триватиме у два етапи. Під час першого американські військові апробують човни, випробують на воді, запустять двигуни, перевірять роботу всіх систем, агрегатів та обладнання, відпрацюють основні елементи руху.

На другому етапі планують провести навчання особового складу, який закріплять за цими човнами. Після відпрацювання початкових елементів, американські військові зможуть розпочати практичні тренування на воді.

Військові моряки мають вивчити, як підготувати, транспортувати, керувати та користуватися човнами на воді. У разі необхідності військові мають знати, як обслугувати чи відремонтувати судна.

Після цього катери передадуть до військових частин та установ Військово-морських сил України. У Міноборони зазначили, що першими човни отримають Інститут ВМС Національного університету Одеська морська академія та Навчальний центр ВМС ЗС України.

7M RIB — багатоцільові човни для роботи на мілководді, в яких інші водні транспортні засоби недоступні. Вони мають склопластиковий корпус, обшитий надувною системою. Це дозволить використовувати судно за будь-яких погодних умов.