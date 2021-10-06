Умер Леонид Горбань – известный народный синоптик

Леонид Горбань, которого все знают как народного синоптика, умер еще 1 октября, но об этом стало известно только сегодня. Ему был 81 год.

Смерть Горбаня подтвердили его родственники, но причина смерти пока неизвестна.

Официально Леонида Горбаня не признавали синоптиком, но он был единственным в Украине человеком, который прогнозировал погоду на несколько лет вперед.

Он является автором нескольких книг о погоде. Над первой — Народный календарь погоды — синоптик работал более 30 лет. Ее напечатали только в начале 1990-х годов, то есть после распада СССР.

Однако самая известная его книга — Погода до 2030 года.

Незадолго до смерти в комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень, в частности на октябрь 2021 года.

По его словам, второй месяц осени начнется с довольно низких температур, но уже 10-17 октября ожидается +12 +13. Теплее всего будет 12 октября – столбики термометров могут подняться до +19 +21.

С 18 октября, по прогнозам Горбаня, температура воздуха резко снизится до +1 +3, но через несколько дней повысится до +15 +17, а затем опустится резко до +5.

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