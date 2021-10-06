Помер Леонід Горбань – відомий народний синоптик

Леонід Горбань, якого всі знають як народного синоптика, помер ще 1 жовтня, але про це стало відомо лише сьогодні. Йому був 81 рік.

Смерть Горбаня підтвердили його родичі, але причина смерті наразі невідома.

Офіційно Леоніда Горбаня не визнавали синоптиком, але він був єдиною в Україні людиною, яка прогнозувала погоду на кілька років вперед.

Він є автором кількох книг про погоду. Над першою – Народний календар погоди – синоптик працював більше 30 років. Її надрукували лише на початку 1990-х років, тобто після розпаду СРСР.

Проте найвідоміша його книга – Погода до 2030 року.

Незадовго до смерті у коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь, зокрема на жовтень 2021 року.

За його словами, другий місяць осені почнеться з досить низьких температур, але вже 10-17 жовтня очікується +12 +13. Найтепліше буде 12 жовтня – стовпчики термометрів можуть піднятися до +19 +21.

З 18 жовтня, за прогнозами Горбаня, температура повітря різко знизиться до +1 +3, але через кілька днів підвищиться до +15 +17, а потім опуститься різко до +5.

Фото: скрін відео