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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Изменения в Укрзализныце: в график на 2022 год ввели 19 новых поездов

поезд

Укрзализныця ввела в график на 2022 год 19 новых пассажирских поездов, которые, в частности, будут ездить на новых маршрутах. Помимо этого, УЗ ускорила 49 поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Один из самых больших маршрутов — поезд №5/6 сообщением Мариуполь — Ворохта (1 756 км в пути следования). Однако он не будет длиннейшим по времени — из Мариуполя можно будет доехать за 25 часов 56 минут, а из Ворохты обратно — за 27 часов 24 минут.

В то же время во Львов можно будет доехать альтернативным рейсом за 21 час вместо 28 часов.

Новые поезда в графике

  • № 39/40 Киев — Рахов;
  • № 55/56 Киев – Яремче;
  • № 57/58 Киев – Ясиня;
  • № 59/60 Киев – Чоп;
  • № 149/150 Полтава – Черновцы;
  • № 52/51 Киев – Херсон;
  • № 751/752 Киев – Херсон;
  • № 76/75 Одесса – Рахов;
  • № 134/133 Николаев – Черновцы;
  • № 67/68 Мариуполь – Львов;
  • № 104/103 Киев – Мариуполь;
  • № 112/111 Киев – Авдеевка;
  • № 113/114 Львов – Бахмут;
  • № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог;
  • № 795/796 Днепр – Харьков, Бахмут и другие.

Какие поезда ускорят с 2022 года

  • №13/14 Киев — Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 ч. 16 мин. меньше, обратно — на 2 ч. 40 мин. меньше);
  • №77/78 Харьков — Мариуполь (из Харькова быстрее на 2 часа, обратно — на 3,5 часа);
  • №84/83 Киев — Мариуполь (из Киева быстрее на 2,1 часа, из Мариуполя — на 1,2 часа).
  • №45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • №108/107 Одесса — Ужгород;
  • №135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский;
  • №142/141 Мариуполь — Одесса;
  • №145/146 Киев — Измаил,
  • №250/249 Черновцы — Киев и другие.
Также внесены изменения в график прибытия и отправки нескольких других поездов. Среди них — поезд №113/114 сообщением Львов — Бахмут будет приезжать во Львов позже (это предоставит пассажирам дополнительный час сна).

Фото: Dreamstime

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