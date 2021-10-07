Изменения в Укрзализныце: в график на 2022 год ввели 19 новых поездов

Укрзализныця ввела в график на 2022 год 19 новых пассажирских поездов, которые, в частности, будут ездить на новых маршрутах. Помимо этого, УЗ ускорила 49 поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Один из самых больших маршрутов — поезд №5/6 сообщением Мариуполь — Ворохта (1 756 км в пути следования). Однако он не будет длиннейшим по времени — из Мариуполя можно будет доехать за 25 часов 56 минут, а из Ворохты обратно — за 27 часов 24 минут.

В то же время во Львов можно будет доехать альтернативным рейсом за 21 час вместо 28 часов. Новые поезда в графике № 39/40 Киев — Рахов;

№ 55/56 Киев – Яремче;

№ 57/58 Киев – Ясиня;

№ 59/60 Киев – Чоп;

№ 149/150 Полтава – Черновцы;

№ 52/51 Киев – Херсон;

№ 751/752 Киев – Херсон;

№ 76/75 Одесса – Рахов;

№ 134/133 Николаев – Черновцы;

№ 67/68 Мариуполь – Львов;

№ 104/103 Киев – Мариуполь;

№ 112/111 Киев – Авдеевка;

№ 113/114 Львов – Бахмут;

№ 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог;

№ 795/796 Днепр – Харьков, Бахмут и другие. Какие поезда ускорят с 2022 года №13/14 Киев — Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 ч. 16 мин. меньше, обратно — на 2 ч. 40 мин. меньше);

№77/78 Харьков — Мариуполь (из Харькова быстрее на 2 часа, обратно — на 3,5 часа);

№84/83 Киев — Мариуполь (из Киева быстрее на 2,1 часа, из Мариуполя — на 1,2 часа).

№45/46 Ужгород — Лисичанск;

№108/107 Одесса — Ужгород;

№135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский;

№142/141 Мариуполь — Одесса;

№145/146 Киев — Измаил,

№250/249 Черновцы — Киев и другие.

Также внесены изменения в график прибытия и отправки нескольких других поездов. Среди них — поезд №113/114 сообщением Львов — Бахмут будет приезжать во Львов позже (это предоставит пассажирам дополнительный час сна).