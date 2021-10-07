Изменения в Укрзализныце: в график на 2022 год ввели 19 новых поездов

Укрзализныця ввела в график на 2022 год 19 новых пассажирских поездов, которые, в частности, будут ездить на новых маршрутах. Помимо этого, УЗ ускорила 49 поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.
Один из самых больших маршрутов — поезд №5/6 сообщением Мариуполь — Ворохта (1 756 км в пути следования). Однако он не будет длиннейшим по времени — из Мариуполя можно будет доехать за 25 часов 56 минут, а из Ворохты обратно — за 27 часов 24 минут.
В то же время во Львов можно будет доехать альтернативным рейсом за 21 час вместо 28 часов.
Новые поезда в графике
- № 39/40 Киев — Рахов;
- № 55/56 Киев – Яремче;
- № 57/58 Киев – Ясиня;
- № 59/60 Киев – Чоп;
- № 149/150 Полтава – Черновцы;
- № 52/51 Киев – Херсон;
- № 751/752 Киев – Херсон;
- № 76/75 Одесса – Рахов;
- № 134/133 Николаев – Черновцы;
- № 67/68 Мариуполь – Львов;
- № 104/103 Киев – Мариуполь;
- № 112/111 Киев – Авдеевка;
- № 113/114 Львов – Бахмут;
- № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог;
- № 795/796 Днепр – Харьков, Бахмут и другие.
Какие поезда ускорят с 2022 года
- №13/14 Киев — Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 ч. 16 мин. меньше, обратно — на 2 ч. 40 мин. меньше);
- №77/78 Харьков — Мариуполь (из Харькова быстрее на 2 часа, обратно — на 3,5 часа);
- №84/83 Киев — Мариуполь (из Киева быстрее на 2,1 часа, из Мариуполя — на 1,2 часа).
- №45/46 Ужгород — Лисичанск;
- №108/107 Одесса — Ужгород;
- №135/136 Черновцы — Белгород-Днестровский;
- №142/141 Мариуполь — Одесса;
- №145/146 Киев — Измаил,
- №250/249 Черновцы — Киев и другие.
Также внесены изменения в график прибытия и отправки нескольких других поездов. Среди них — поезд №113/114 сообщением Львов — Бахмут будет приезжать во Львов позже (это предоставит пассажирам дополнительный час сна).